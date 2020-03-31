PTT'den müşterilerine anlamlı mesaj - Son Dakika

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü çalışanları müşterilerine anlamlı bir mesaj gönderdi.



PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ve çalışanları ellerindeki kağıtlara "Sen evde kal diye, bizim için PTT çalışıyor" yazısı ile müşterilerine anlamlı bir mesaj gönderdi.



Konu hakkında açıklama yapan PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, "Korona virüsü Covid-19 karşı tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. 180 yıldır daima vatandaşlarımızın yanında, görevimizin başındayız. Her şeyin başı sağlık. Hem çalışma arkadaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz, aldığımız tedbirleri sürdürüyoruz. Bunun için 'Sen evde kal diye, bizim için PTT çalışıyor' diyoruz" dedi. - BİLECİK