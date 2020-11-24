PTT'den "Öğretmenler Günü" konulu özel gün zarfı - Son Dakika

PTT'den "Öğretmenler Günü" konulu özel gün zarfı

24.11.2020 09:33
PTT'den

PTT AŞ tarafından "Öğretmenler Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından "Öğretmenler Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Öğretmenler Günü" konulu özel gün zarfı 5 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satılacak.

Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi/ Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Öğretmenler Günü 24.11.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Öte yandan, PTT tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'a ait görsellere yer verilerek hazırlanan iki değerli "İstanbul Konulu Sürekli Posta Pulları" ve ilk gün zarfını da tedavüle sundu.

50 kuruş ve 6,5 lira bedelli "İstanbul Konulu Sürekli Posta Pulları" ve söz konusu pula ait 9 lira bedelli ilk gün zarfı, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte "Değerli Kağıtlar Daire Başkanlığı Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü Ulus/ANKARA" adresinde "İstanbul Konulu Sürekli Posta Pulları 24.11.2020 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Söz konusu ürünler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için, 24 Kasım 'da satışa sunulan özel gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

Öğretmenler Günü, İstanbul, Posta, PTT, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Öğretmenler Günü' konulu özel gün zarfı - Son Dakika Ekonomi


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