PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi - Son Dakika Ekonomi

PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi

7 saat önce

PTT AŞ, 25-31 Aralık tarihlerinde bireysel müşterilerce postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderi ücretlerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi, System.String[]

PTT AŞ, 25-31 Aralık tarihlerinde bireysel müşterilerce postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderi ücretlerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı dolayısıyla düzenlediği kampanya kargo ücretlerinde indirimin yanı sıra ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsıyor.

Kampanya kapsamında, 25-31 Aralık tarihlerindeki 5 iş gününde postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderi sahipleri ise bu indirimden yararlanamayacak.

Ücretsiz tebrik kartı

PTT AŞ, Türkiye'de tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yeni yılla ilgili güzel dileklerin yurdun dört bir yanına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla "ücretsiz tebrik kartı" kampanyası da hazırladı.

PTT iş yerlerinden alınabilecek kış mevsimine dair görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

Aralık, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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