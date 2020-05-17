PTT'den Ramazan Bayramı'na özel indirim - Son Dakika

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Ramazan Bayramı için tüm müşterilerine kampanya hazırladığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında müşterilerin, 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderebileceği belirtildi.

Açıklamada Konya PTT Başmüdürlüğü, konuyla ilgili şunları kaydetti:

" Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Ramazan Bayramı'na özel 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak."