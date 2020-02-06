PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim - Son Dakika
Son Dakika Güncel PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim - Son Dakika

PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim

6 saat önce

PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat'ta, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli ulaştıracak.

PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim, System.String[]

PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat'ta, yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli ulaştıracak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, hazırladığı kampanya kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 7-13 Şubat döneminde iş günlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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