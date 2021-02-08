PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim - Son Dakika

PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim

08.02.2021 10:01
PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim, System.String[]

PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik düzenlediği kampanya kapsamında APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik düzenlediği kampanya kapsamında APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

Edirne PTT Başmüdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan kampanya kapsamında müşteriler, 8-13 Şubat tarihleri arasındaki iş günlerinde, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderebilecek.

Sevgililer Günü, 14 şubat, Edirne, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi; Kartal'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı Kıvırcık Ali'nin kızının, babasının vasiyetini vücuduna dövme yaptırdığı ortaya çıktı
Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı Balıkesirsporlu Taşkın Çalış, Akhisarspor'a 3 frikik golü birden attı         
10:00
Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı Profesör Avi Loeb: Uzaylılar 2017 yılının Ekim ayında dünyaya iniş yaptı         
09:36
Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor         
09:26
Kemal Danabaş'tan derbi sonrası G.Saray'a sert tepki: Bu, yıllardır yaptıkları riyakarlık Kemal Danabaş'tan derbi sonrası G.Saray'a sert tepki: Bu, yıllardır yaptıkları riyakarlık         
09:14
Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 14 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var Hindistan'daki buzul felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: En az 14 ölü, 200'ün üzerinde kayıp var         
08:43
Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu         
08:07
Gonca Vuslateri, ısrarla eski sevgilisi Hakan Altun'u soran spikere sitem etti: Tutturdunuz Hakan da Hakan Gonca Vuslateri, ısrarla eski sevgilisi Hakan Altun'u soran spikere sitem etti: Tutturdunuz Hakan da Hakan         
07:38
Kayserispor, B.B. Erzurumspor'un Ackah'ın şaibe yaptığı iddiasına yanıt verdi Kayserispor, B.B. Erzurumspor'un Ackah'ın şaibe yaptığı iddiasına yanıt verdi         
23:23
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 10:09:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PTT'den Sevgililer Günü'ne özel indirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei