Son Dakika Haberleri: PTT'den Sevgililer Günü'ne Özel Pul Sergisi

PTT'den Sevgililer Günü'ne Özel Pul Sergisi

1 saat önce

İzmir PTT Başmüdürlüğü, Sevgililer Günü'ne özel pul sergisi düzenleyecek.

PTT'den Sevgililer Günü'ne Özel Pul Sergisi, System.String[]
İzmir PTT Başmüdürlüğü, Sevgililer Günü'ne özel pul sergisi düzenleyecek.

Başmüdürlükten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2019 yılı pul sergi planı çerçevesinde 11-15 Şubat tarihlerinde "Sevgililer Günü Pul Sergisi" görücüye çıkacak.

Karşıyaka PTT Müdürlüğü binasının birinci katındaki sergi süresince özel tarih damgası kullandırılacak. Ayrıca özel tarih damgalı zarflar satışa sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:38 Kaynak: AA

İzmir, PTT, Sevgililer Günü, Güncel
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