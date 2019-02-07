PTT'den Sevgililer Günü'ne Özel Pul Sergisi
1 saat önce
İzmir PTT Başmüdürlüğü, Sevgililer Günü'ne özel pul sergisi düzenleyecek.
İzmir PTT
Başmüdürlüğü, Sevgililer Günü
'ne özel pul sergisi düzenleyecek.
Başmüdürlükten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2019 yılı pul sergi planı çerçevesinde 11-15 Şubat tarihlerinde "Sevgililer Günü Pul Sergisi" görücüye çıkacak. Karşıyaka
PTT Müdürlüğü binasının birinci katındaki sergi süresince özel tarih damgası kullandırılacak. Ayrıca özel tarih damgalı zarflar satışa sunulacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:38 Kaynak: AA
HDP'den Çok Tartışılacak CHP Çıkışı: Tunç Soyer, Profilimize En Uygun Aday
CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti