PTT'den "Tarihi Saat Kuleleri" Konulu Anma Pulu
23 dakika önce
PTT AŞ tarafından 2017 yılında 'İzmir Saat Kulesi' ve 2018 yılında 'Dolmabahçe Saat Kulesi' görsellerine yer verilerek tedavüle sunulan 'Tarihi Saat Kuleleri' konulu anma pulu serisine 2019 yılında da devam ediliyor.
Bu kapsamda 'Büyük Saat Kulesi' görseline yer verilecek tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı 2 Nisan 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından "Tarihi Saat Kuleleri" konulu anma pulu, 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; "Tarihi Saat Kuleleri" konulu 2 TL bedelli (36x78 mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 3,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT işyerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışı gerçekleştirilecek.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Cemalpaşa PTT Merkez Müdürlüğü/ Adana" adresinde "Tarihi Saat Kuleleri 02.04.2019 ADANA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:19 Kaynak: Bültenler
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