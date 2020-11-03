PTT'den "Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Pulu"

PTT, "Türkiye Cumhuriyeti- Rusya Federasyonu Ortak Pulu" ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü anısına Süleymaniye ve Moskova Merkez camilerinin görsellerine yer verilerek blok şeklinde hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Pulu" konulu iki değerli anma puluyla ilk gün zarfı bugün kullanılmaya başlandı.

Anma pulları 2x6,5 lira, söz konusu pullarına ait ilk gün zarfı da 15 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Pulu 03.11.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak için, ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası taleplerini 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletmesi gerekiyor.