PTT-DER'den köy okuluna giyim ve kırtasiye desteği

DER üyeleri, Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt Köyü Mihralibey İlkokulu öğrencilerine giyim ve kırtasiye desteğinde bulundu.

PTT-DER üyeleri, Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt Köyü Mihralibey İlkokulu öğrencilerine giyim ve kırtasiye desteğinde bulundu.



PTT-DER üyesi Sedat Borhan, yaptığı açıklamada, "2015 yılında kurulan derneğimizin 81 ilde temsilcisi var. Köy okullarına kırtasiye malzemesi ve giysi yardımında bulunuyoruz. Bugün ise Acıyurt Köyü Mihralibey İlkokulu öğrencilerimize kırtasiye ve giyim yardımında bulunduk. Bu yardımları Türkiye'nin birçok yerinde yapıyoruz. Bize ulaşan herkese yardımda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Köy okulu ziyaretinde, İlçe PTT Şube Müdür Vekili Ali Rıza Dursun ve PTT çalışanı Adem Erdal da hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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