Son Dakika Haberleri: PTT, drone ile kargo dağıtmaya başlıyor

PTT, drone ile kargo dağıtmaya başlıyor

2 gün önce

PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, "2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor.

PTT, drone ile kargo dağıtmaya başlıyor, System.String[]
PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, "2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor. İnşallah drone ile kargo taşımacılığını bu yıl başlatmış olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:56 

PTT, Ekonomi
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