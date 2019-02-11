PTT, drone ile kargo dağıtmaya başlıyor

PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, "2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, "2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor. İnşallah drone ile kargo taşımacılığını bu yıl başlatmış olacağız." dedi.

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