Son Dakika Haberleri: PTT "Dünya Engelliler Günü" konulu pul sergisi düzenleyecek
Son Dakika Ekonomi PTT 'Dünya Engelliler Günü' konulu pul sergisi düzenleyecek - Son Dakika Ekonomi

PTT "Dünya Engelliler Günü" konulu pul sergisi düzenleyecek

6 saat önce

PTT AŞ tarafından İstanbul'da "Dünya Engelliler Günü" konulu pul sergisi açılacak.

PTT

PTT AŞ tarafından İstanbul'da "Dünya Engelliler Günü" konulu pul sergisi açılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, pul sergisi 3-5 Aralık'ta tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası'nda düzenlenecek.

Sergi alanında, "Dünya Engelliler Günü Pul Sergisi 03-05.12.2019 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.

Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,50 lira bedelle şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.

Dünya Engelliler Günü, İstanbul, Aralık, PTT, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın, "İstanbul susuzluğa yürüyor" sözlerine İBB'den yanıt: Bazıları üzülecek ama barajlardaki doluluk oranı artmakta
Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:47:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PTT "Dünya Engelliler Günü" konulu pul sergisi düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]