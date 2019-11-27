Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,50 lira bedelle şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, pul sergisi 3-5 Aralık 'ta tarihi Beyoğlu ( Galatasaray ) PTT Binası'nda düzenlenecek.

PTT AŞ tarafından İstanbul 'da " Dünya Engelliler Günü " konulu pul sergisi açılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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