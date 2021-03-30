PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor - Son Dakika

PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor

30.03.2021 10:19
PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor, System.String[]

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı...

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi hayata geçiriliyor.

Projeden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek. PTT Akıllı Esnaf Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunuyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde müşterilerin yeni bir ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek maliyet yükünün hafifleyeceğini söyledi. Gülten, şöyle konuştu:

"Esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf Projemiz ile Türkiye'mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni projeyle ekonomimizin mihenk taşı olarak değerlendirdiğimiz esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."

Fiziksel iş yeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve diğer tüm girişimcilerin de PTT kolaylığıyla satış ve tahsilat yapabilme imkanına kavuştuğunu belirten Gülten, "Bireysel satıcıların önünü açarak ticaretin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi, halkımızın refahına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Avantajlı Paketler

Müşterilere, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylık sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sıfır komisyonlu link ile ödeme, sanal POS ve yeni nesil akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri, ücretsiz hesap, kart, fatura ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Aynı hizmetleri, yüksek pos cirosu olan iş yerleri de rekabetçi oranlar ve işlem başına ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

PTT Akıllı Esnaf üyesi olmak isteyenler https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinden ya da PTT iş yerlerinden başvurularını tamamlayarak, yazılımla, entegrasyonla, masraflarla uğraşmadan satışa başlayabilecek.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Esnaf, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı         
10:20
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü         
09:39
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor         
09:37
Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı         
09:25
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:54:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PTT, ek ücret ödemeden POS hizmeti sunan projeyi hayata geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei