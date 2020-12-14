PTT Ereğli merkez binası hizmete girdi - Son Dakika

PTT Ereğli merkez binası hizmete girdi
14.12.2020 13:07
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Ereğli merkez binası hizmete girdi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Ereğli merkez binası hizmete girdi.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan PTT Ereğli merkez binasını ziyaretinin ardından gazetecilere, yeni yıla girmeden bölge halkına hizmet vermeye başlayan binanın modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
Binanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, "PTT'nin hizmete girmesi ile ilçe merkezindeki hareketliliğin biraz daha artacağına inanıyorum. PTT çalışanlarına da hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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