Son Dakika Haberleri: PTT Fatsa'da 7. Şubesini Açtı

PTT Fatsa'da 7. Şubesini Açtı

57 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 7. Şubesi Evkaf Mahallesi'ne açıldı.

PTT Fatsa'da 7. Şubesini Açtı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 7. Şubesi Evkaf Mahallesi'ne açıldı.

Fatsa PTT Müdürü Sait Aracı ilçeye 7. şubeyi kazandırdıklarını belirterek, "Vatandaşların rahat yaşam şartlarına ulaşmaları konusunda hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Bu anlamda merkez şubemizin yükünü azaltmak için yoğun nüfusu olan mahallelerimize şubelerimizi kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızın işini hızlı bir şekilde görmek için onlara daha iyi hizmet sunmak için imkanlarımızı sunuyoruz. Yeni açılan şubemiz son teknolojiye sahiptir. Evkaf Mahallemiz; Devlet Hastanesi, Kredi Yurtlar Kurumu ve yoğun nüfusun olduğu yer" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:25 Kaynak: İHA

Posta, Ordu, Fatsa, PTT, Yerel, Güncel
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