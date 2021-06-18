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PTT Genel Müdürü Gülten: "Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak" - Son Dakika

PTT Genel Müdürü Gülten: "Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak"

18.06.2021 15:03
PTT Genel Müdürü Gülten:

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, şehirlerde çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan elektrikli skuter'ların öneminin arttığını gözlemlediklerini belirterek, "Dağıtım işlerini çalışanlarımız için daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, şehirlerde çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan elektrikli skuter'ların öneminin arttığını gözlemlediklerini belirterek, "Dağıtım işlerini çalışanlarımız için daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, müşterimize hız olarak yansıyacak." dedi.

PTT AŞ'nin dağıtım hizmetlerinde kullanacağı elektrikli skuter'ların tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten etkinlikteki konuşmasında, eğitimden sağlığa, haberleşmeden ulaşıma, hayatın tüm alanlarında teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemin yaşandığına işaret ederek, bu gelişimin nimetlerinden yararlanarak hizmet kalitesini artırmanın, çağın gereği olduğunu söyledi.

Bu değişimin ritmine ayak uydururken, çevreye hassasiyet göstererek adım atmanın önceliklerden biri olması gerektiğinin altını çizen Gülten, şunları kaydetti:

"Bizler de hem teknolojik hem de doğa dostu yenilikleri ilgiyle izliyor, şehirlerimize çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan elektrikli skuter'ların öneminin arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda elektrikli skuter'ların dağıtım hizmetlerimizde kullanımına başlıyoruz. Böylelikle çalışma arkadaşlarımız verdikleri hizmetleri vatandaşlarımızla daha hızlı buluşturacaklar. Günlük çalışmalarını daha kolay ve konforlu bir şekilde gerçekleştirecekler."

Bugüne dek çevre hassasiyeti ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Gülten, bugünkü toplantının ve uygulamanın da teknolojiyi, çevreye yaklaşımlarını, kaliteli hizmeti odağa aldıkları anlayışın bir eseri olduğunu anlattı.

Gülten, yeni teknolojik çözümlerden biri olan elektrikli skuter'lar ile dağıtım hizmeti ile daha hızlı ve güvenli, çalışanlar için daha konforlu ve doğa için daha yeşil bir adım atmanın memnuniyeti içinde olduklarını söyledi.

"Pilot uygulamayı İstanbul'da, bugün başlattık"

Pilot uygulamayı İstanbul'da, bugün başlattıklarının altını çizen Gülten, şu ifadeleri kullandı:

"Çevreci bir yaklaşımla dağıtım işlerini çalışanlarımız için daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, müşterimize hız olarak yansıyacak. Tüm yaya dağıtıcılarımızın, daha hızlı dağıtım yapabilmesi için hem çevreci yaklaşımı olan, hem de teknolojiyi takip ettiğimiz, elektrikli skuter'larla dağıtıma başlıyoruz.

Bu bölgede, Üsküdar ve Kadıköy bölgesinde başlattığımız uygulamayı tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Cihazlarımız saatte 25 kilometre hıza çıkabiliyor, 60 kilometre menzilleri var. Bu da bizim yaya dağıtıcılarımızın, dağıtım bölgelerinin tamamını kapsayabiliyor. Bu anlamda yaygınlaştırılabilecek bir cihaz. Çalışma arkadaşlarımızın, elektrikli skuter'larla yapacakları dağıtım faaliyetlerine ilişkin deneyim ve geri bildirimlerini sabırsızlıkla bekliyorum. "

Gülten, çalışanların geri dönüşlerine göre yaygınlaştırma takvimini belirleyeceklerini söyledi.

PTT Genel Müdürü Gülten: Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak
PTT Genel Müdürü Gülten: Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak
PTT Genel Müdürü Gülten: Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak
PTT Genel Müdürü Gülten: Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak
PTT Genel Müdürü Gülten: Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Pilot, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT Genel Müdürü Gülten: 'Elektrikli skuter ile dağıtım, müşterilerimize hız olarak yansıyacak' - Son Dakika Ekonomi


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