Son Dakika Haberleri: PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı.

35 dakika önce

IHAAW104205-GEN/27-02-2019- PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, görevden alındı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı., System.String[]
IHAAW104205-GEN/27-02-2019

- PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, görevden alındı. Aysel Kandemir, PTT Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 27.02.2019 10: 42: 05 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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