Ptt, Gidilmeyen Yerlere Gitmeye Devam Edecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan , " PTT AŞ, hizmet verdiği sektörlerde gidilmeyen yerlere gidip, olunmayan yerlerde olmaya devam edecek." dedi.Sayan, Afyonkarahisar 'daki bir otelde düzenlenen PTT Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı'nda, bu kurumun 179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.PTT'nin sahip olduğu köklü geçmiş ve tecrübeyle bugünlerin şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Sayan, tarih ne kadar ileriye gidiyorsa tecrübenin de o kadar büyük olduğunu dile getirdi.Sayan, PTT'nin ülkenin her bölgesinde, her vatandaşına hizmet verdiğini vurgulayarak, "Sizler sayesinde 81 ilimizde, vatandaşımızın her alanındaki hizmetinde öncü ve vatandaşın devlete temas ettiği ilk nokta olma özelliği bize ait. Bu anlamda üstümüze tabii ki birçok vazife düşüyor. PTT AŞ, hizmet verdiği sektörlerde gidilmeyen yerlere gidip, olunmayan yerlerde olmaya devam edecek." diye konuştu."Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz"PTT'nin, postacılık, bankacılık, sigortacılık ve lojistik sektörlerinde Türkiye 'nin adeta en yaygın hizmet ağına sahip olduğuna değinen Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın çizdiği 2023 vizyonunun temel stratejisi çerçevesinde, yerli ve milli olarak üretmek, her alanda dünya standartlarını yakalamak, geçmek ve son aşamada standart oluşturmanın öneminden bahsetmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde bir konuşmasında, 'Veri üretiminden güvenliğe, savunma, sağlık bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız' dedi. Bunu dilimize pelesenk etmeliyiz. Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan ve geliştiren bir ülke konumunda olmalıyız."Dünya Posta Birliği Başkanlığının (UPU), PTT için önemli bir görev olduğunu ifade eden Sayan, PTT'nin, uluslararası anlamda aldığı görevlerle 192 ülke arasında büyük bir ağın parçası konumunda bulunduğunu ve vizyonunun da bunu gerektirdiğini kaydetti.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da toplantının ülke için hayırlı olmasını diledi.PTT'nin ulaşım ağının büyüklüğüne işaret eden İskurt, "PTT geldiği nokta itibarıyla şu an 24 saat vatandaşla temas halinde. Bunu ne kadar iyi bir seviyede tutarsak o kadar başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.