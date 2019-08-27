Ptt görevlisine sahte para veren şüpheli yakalandı
2 saat önce
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, PTT görevlisine sahte para vermek isteyen Y.K. kısa sürede yakanarak, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:35 Kaynak: DHA
SİNOP'un Boyabat
ilçesinde, PTT
görevlisine sahte para vermek isteyen Y.K. kısa sürede yakanarak, gözaltına alındı.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Zincirlikuyu
Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi'nde bir kişinin, görevliye sahte para vermek istediği bilgisini aldı. Hemen mahalleye giden ekipler, kısa sürede şüpheli Y.K.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinden 56 adet sahte 100 TL'lik banknot ve A.K. isimli bir kişiye ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile 16 mermi çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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