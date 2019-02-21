PTT Halep'in Mare Kasabasında da Hizmet Veriyor
56 dakika önce
Suriye'de Azez, EL Bab, Rai ve Cerablus'tan sonra Halep'in kuzey bölgesinde bulunan Mare kasabasında iki hafta önce açılan 5'inci PTT şubesi tam teşekkül hizmet vermeye devam ediyor.
Suriye
'de Azez
, EL Bab, Rai ve Cerablus
'tan sonra Halep'in kuzey bölgesinde bulunan Mare kasabasında iki hafta önce açılan 5'inci PTT
şubesi tam teşekkül hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye
ile her türlü para transferlerini yapabilen Suriyeliler, aylıklarını da PTT şubelerinden ve ATM'lerden kart kullanarak alabiliyor. PTT şubesinin açılmasının para transferlerinde büyük kolaylık sağladığı ve hayatı kolaylaştırdığı kaydedildi. Mare halkı PTT şubelerinin sayılarının artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Soran şehrinde Kuran-ı Kerim kursunda çalışan Riad Primo, personelin maaşını almaya geldiğini belirterek PTT'nin hayatlarına büyük kolaylık sağladığını belirterek bu merkezlerin açılmasından övgüyle bahsetti. - HALEP
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:34 Kaynak: İHA
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