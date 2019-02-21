Son Dakika Haberleri: PTT Halep'in Mare Kasabasında da Hizmet Veriyor

PTT Halep'in Mare Kasabasında da Hizmet Veriyor

56 dakika önce

Suriye'de Azez, EL Bab, Rai ve Cerablus'tan sonra Halep'in kuzey bölgesinde bulunan Mare kasabasında iki hafta önce açılan 5'inci PTT şubesi tam teşekkül hizmet vermeye devam ediyor.

PTT Halep'in Mare Kasabasında da Hizmet Veriyor, System.String[]
Suriye'de Azez, EL Bab, Rai ve Cerablus'tan sonra Halep'in kuzey bölgesinde bulunan Mare kasabasında iki hafta önce açılan 5'inci PTT şubesi tam teşekkül hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye ile her türlü para transferlerini yapabilen Suriyeliler, aylıklarını da PTT şubelerinden ve ATM'lerden kart kullanarak alabiliyor. PTT şubesinin açılmasının para transferlerinde büyük kolaylık sağladığı ve hayatı kolaylaştırdığı kaydedildi. Mare halkı PTT şubelerinin sayılarının artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Soran şehrinde Kuran-ı Kerim kursunda çalışan Riad Primo, personelin maaşını almaya geldiğini belirterek PTT'nin hayatlarına büyük kolaylık sağladığını belirterek bu merkezlerin açılmasından övgüyle bahsetti. - HALEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Suriye, Cerablus, PTT, Güncel
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