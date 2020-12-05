PTT iki özel gün zarfını tedavüle çıkardı

PTT AŞ, "Dünya Toprak Günü" ve "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" dolayısıyla hazırladığı özel gün zarflarını tedavüle çıkardı.

???????Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün tedavüle sunulan "Dünya Toprak Günü" ve "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" konulu özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden satın alınabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak için müşteriler filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecek. Bu amaçla özel gün zarflarını posta damgasıyla talep eden alıcılara, 6 ay içinde satın alınması halinde zarflar filateli internet adresinden posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlayacağı filatelik ürünler için özel tarih ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde kuruma iletildiği takdirde karşılanacak.