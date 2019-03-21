Son Dakika Haberleri: PTT ile SASAD iş birliği yapacak

PTT ile SASAD iş birliği yapacak

1 saat önce

PTT AŞ ile SASAD arasında e-dönüşüm hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

PTT ile SASAD iş birliği yapacak, System.String[]
PTT AŞ ile SASAD arasında e-dönüşüm hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:26 

PTT, Ekonomi
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