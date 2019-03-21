PTT ile SASAD iş birliği yapacak
1 saat önce
PTT AŞ ile SASAD arasında e-dönüşüm hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
PTT AŞ ile SASAD arasında e-dönüşüm hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:26
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