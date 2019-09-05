Son Dakika Haberleri: PTT ile Zonguldak TSO arasında kargo sözleşmesi imzaladı
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PTT ile Zonguldak TSO arasında kargo sözleşmesi imzaladı

1 saat önce

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile PTT Zonguldak Başmüdürlüğü arasında kargo hizmetlerinin indirimli gönderilmesi konusunda protokol imzalandı.

PTT ile Zonguldak TSO arasında kargo sözleşmesi imzaladı, System.String[]

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile PTT Zonguldak Başmüdürlüğü arasında kargo hizmetlerinin indirimli gönderilmesi konusunda protokol imzalandı.


PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından olduklarını belirterek, "Yaklaşık 11 yıldan bu tarafa PTT'miz kargo hizmetlerine önem veriyor. Bu anlamda kurumlarla görüşerek kargoların PTT vasıtasıyla taşınması yönünde hizmetlerimiz var. Değişik kurum, kuruluş ve odalarla yaptığımız görüşmeler bağlamında bugün Zonguldak TSO'nun 100. yılı olması dolayısıyla yanlarında olmak için kargo sözleşmesi yaparak kargolarını PTT olarak taşımak istedik." ifadesini kullandı.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir ise yoğun kargo trafiğine sahip olduklarını ve bu nedenle PTT ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Zonguldak, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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