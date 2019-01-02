PTT İndirimden 115 Firma Yararlanıyor
1 saat önce
Tekirdağ PTT Başmüdürlüğünce il genelinde Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına uygulanan indirimden 115 firma yararlanıyor.
Tekirdağ PTT
Başmüdürlüğünce il genelinde Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB
) faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına uygulanan indirimden 115 firma yararlanıyor.
PTT'den yapılan açıklamaya göre, il genelinde OSB'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına yüzde 70 kargo indirimi yapıldı.
Sanayi kuruluşlarının yoğunlukta bulunduğu Tekirdağ'da kargo talebinin fazla olması nedeniyle, kargo gönderilerinde yüzde 70 civarında yapılan indirim yoğun talep gördü.
Şimdiye kadar 115 firmanın yararlandığı indirimden daha fazla sanayi kuruluşunun yararlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:43 Kaynak: AA
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