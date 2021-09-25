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PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak - Son Dakika

PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak

25.09.2021 13:53

PTT Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Karaca, Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımının hedefinin play-off etabına kalmak olduğunu belirtti.

PTT Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Karaca, Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden voleybol takımının hedefinin play-off etabına kalmak olduğunu belirtti.

Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde takımın yeni sezon hazırlıklarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan PTT Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Karaca, aktif bir şekilde Türk sporuna katkı sağladıklarını dile getirdi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını aktaran Karaca, "Yaz döneminde özellikle A Milli Kadın Takımı'mızla büyük heyecan yaşadık. 83 milyon tek yürek olduk. Önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki beşincilikle, ardından Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan üçüncülükle gurur duyduk. Bu etkileyici sonuçlar, voleybol branşında yürüttüğümüz faaliyetlerin ne kadar isabetli ve önemli olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Karaca, kadın voleybol takımıyla 3 yıldır yer aldıkları Sultanlar Ligi'nde sezona çok iyi hazırlandıklarını kaydederek, "Geçen sezon bizimle beraber olan oyuncularımızın yarısını bünyemizde tutarken, 7 yeni oyuncu ile anlaşma sağladık. Altyapımızdan da 2 genç kardeşimizi dahil ettik." diye konuştu.

Başkan Karaca, 2. Lig'de yer alan altyapı takımlarıyla kadın voleyboluna genç yetenekler sunduklarını vurgularken, spor okullarıyla da çocukların voleybol ile tanışmasını ve iyi bir eğitim almalarını amaçladıklarını anlattı.

Tüm sporseverleri ve PTT ailesini maçlarına davet eden Karaca, "Hedefimiz play-off ve sonrasında da ilk 6 içerisinde kalabilecek bir takım olmak. Kalıcı olmayı sağlayacak şekilde alt yapımıza önem verdik. İki oyuncumuz spor bursuyla ABD'ye okumaya gitti. Türkiye'nin değişik yerlerinden 11 sporcuyu PTT'nin alt yapısına kazandırdık. Kalıcı bir takım olacağımızı bütün rakiplerimize göstereceğiz. Amacımız Türk sporuna hizmet etmek." şeklinde konuştu.

Bedestenlioğlu: "İlk 4 içinde yer alan bir takım olma hedefimiz var"

PTT Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, geçen yıl ligde play-off hedefine ulaşamadıklarını hatırlatarak, "Türkiye'de sürekli Avrupa kupalarına giden, ilk 4 içinde yer alan bir takım olma hedefimiz var." dedi.

Kendi şartlarında en iyi kadroyu kurduklarını dile getiren Bedestenlioğlu, "Genç bir takımız. Hedefimiz öncelikle play-off etabına kalmak. Sonrası için de çok hedefimiz var. İnşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. İlk defa bu sene 11 oyuncumuz PTT'nin imkanlarıyla özel okulda burslu olarak okuyacak. Bundan dolayı da çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bedestenlioğlu, 26 Ağustos'ta hazırlık antrenmanlarına başladıklarını, çok yoğun çalıştıklarını ve 10 hazırlık maçı yaptıklarını belirterek, başarılı sezon geçirmelerini temenni etti.

Takım kaptanı Emiliya Dimitrova da PTT Spor Kulübünün bir parçası olmaktan çok mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Hepimize sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Eminim ki bu sene takım olarak hedeflediğimiz başarılara ulaşırız." şeklinde görüş belirtti.

PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak
PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak
PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak
PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak
PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak

Ali İhsan Su, Play Off, voleybol, PTT, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak - Son Dakika


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SON DAKİKA: PTT Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi play-off oynamak - Son Dakika
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