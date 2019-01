PTT Kargo Afyon Keçesini Ucuza Taşıyacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın unutulmaya yüz tutmuş Türk kültürünün önemli değeri ve geleneksel el sanatı keçeciliğin tanıtımına ve yeniden canlandırılması için Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü ve bu sanatı icra eden iş yeri sahipleriyle protokol imzalandı.

PTT Başmüdürlüğü makamında gerçekleştirilen imza törenine PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, keçe sanatını icra eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet sanatçıları Mehmet Erkuş, Mustafa Erkuş ve İsmail Erkuş katıldı. Keçe üreticileri artık imal ettikleri ürünlerini PTT Kargo aracılığıyla daha ucuza farklı illere gönderebilecek.

İmzalanan protokolle ilgili konuşan PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, Keçeciliğe önem verdiklerini belirterek, yok olmaya yüz tutmuş keçe sanatının tanıtılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Bunu yaparken de kent ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Başmüdürü Örsdemir şöyle konuştu;

"Afyonkarahisar'ımızda bu sanatı icra eden tüm esnafımız protokolden faydalanabilecek. Amacımız kendi has özgün kültürü olan Keçeciliğin gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması ve Afyonkarahisar'ımızın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir düzenleme yaptık. Keçecilik inşaattan, motor sanayiye, giyim kuşama kadar her türlü üretimde kullanıldığını biliyoruz. Biz bunu ulusal çapta duyurmak istiyoruz. Bu noktada buna katkı sağlamak istiyoruz. Yakın zamanda da e-PTT AVM'yle de ilgili bir çalışmamız olacak."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da, keçenin korunmasının ne kadar önemliyse pazarlanmasının da o kadar önemli olduğunu ifade ederek,, Afyonkarahisar'da 7 esnafın Keçecilik sanatını sürdürdüğünü kaydetti.

Deden toruna 3 kuşaktır keçecilik sanatıyla ilgilendiklerini belirten Keçe Ustası Mehmet Erkuş ise PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir'e keçeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Erkuş; "Türkiye'nin her yerine çoban keçesi gönderiyoruz. Yakında zamanda da yine keçeden hediyelik eşya hazırlanması için de bir Pazar hazırlamayı planlıyoruz" dedi.

Tören sonunda Başmüdür Örsdemir'e üzerinden isminin yazdığı keçeden hazırlanan tablo hediye edildi.

