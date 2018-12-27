PTT Kargo Aracı Yan Yattı: 1 Yaralı

Kayseri'den Kırşehir'e gelen PTT kargo aracı yan yattı 1 kişi yaralandı.

Kayseri'den Kırşehir'e gelen PTT kargo aracı yan yattı 1 kişi yaralandı.



Gizli buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kargo aracı Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde yan yattı. Alınan bilgiye göre Kayseri'den kargo yükleyen araç Kırşehir'e geliyordu. Petlaş A.Ş., yakınlarında 38 JK 549 plakalı kargo aracının sürücüsü G.K.,'nın gizli buzlanma nedeni ile aracının direksiyon hakimiyetini sağlayamaması sonrası araç yan yattı. Çevreden bulunanların ve Emniyet güçlerinin de yardımı ile sürücü G.K., yan yatan araçtan çıkartıldı. Polis, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı

3.5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti

Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada

Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti