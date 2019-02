PTT Kartlarda 4,9 Milyon Yeni Müşteriye Ulaşmayı Hedefliyoruz"

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, "Vatandaşın ayağına sınırsız hizmet taşımayı prensip edinen PTT olarak, PTT kartların kullanımını 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 4,9 milyon yeni müşteriye ulaştırmayı hedefliyoruz.

PTT Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı, Afyonkarahisar'daki bir otelde gerçekleştirildi.



Toplantının açılışına video konferans ile katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tarihi şanla şerefle yazmanın gereği neyse onu yerine getirdiklerini belirtti.



PTT'nin, geride bıraktığı yılların verdiği tecrübeden kaynaklanan güvenle, teknoloji ve bilgi çağının değişen ve gelişen şartları içinde kendini yenilemeyi başardığını vurgulayan Turhan, şu ifadeleri kullandı:



"Hayata geçirdiği PTTBank, PTTKargo, e-telgraf, HGS, internet bankacılığı gibi birçok projeyle halkımıza en güzel hizmetleri sunabilmeyi başardı. Çağın gerektirdiği değişim ve gelişim hamlesini gerçekleştirebilen, halkımıza madden ve manen en yakın kurumlarımızdan bir tanesi, hatta belki de birincisi oldu. Faaliyetleriyle sadece ulusal değil, uluslararası alanda da göğsümüzü kabartan PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı olarak küresel posta sektöründe güçlü bir konumda bulunuyor. PTT AŞ, Türkiye için geçmişten bugüne çok önemli bir yeri olduğunu, bugün için 451 ayrı kurum ve kuruluş ile 612 ayrı anlaşma yaparak, hizmet portföyünü genişleterek, her yerde halkımızın hizmetinde olduğunu gösteriyor. 5 bin 60 iş yeri üzerinden online işlem yapabiliyor. Bu ağ üzerinden bir ayda yapılan işlem sayısı ise 30 milyonu aşıyor. Hiçbir banka şubesi olmayan bin 323 yerleşim yerinde de sadece PTT var. Kısacası PTT, bu ülkenin parlayan yıldızlarından biri oldu."



"Yükümüz bir kat daha artıyor"



PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de konuşmasında, 2019'un çok başarılı bir yıl olacağına inandığını söyledi.



1800'lü yıllarda ilk telgrafı ülkeye taşıyan, ilk telefonu kuran PTT teşkilatının, teknoloji alanında birçok yeniliğe imza attığını belirten Bozgeyik, "Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz, yükümüz bir kat daha artıyor. Bundan sonra bizim teknolojiyi, inovasyonu ve dönüşümü bir başka kuruluşa bırakma gibi bir şansımız yok." dedi.



PTT'nin tarihini çok iyi bilip, bu tarihten aldıkları dersle geleceği çok doğru planlamaları gerektiğini dile getiren Bozgeyik, şöyle devam etti:



"İşte tam bu kavşakta, 2016 yılında başlattığımız yeni bir değişim ve dönüşüm programını her geçen gün sizlerin desteğiyle çok daha ilerilere taşıyoruz. Ülkemizin her noktasında 5 binin üzerindeki iş yeri sayısıyla adeta ülkenin kılcal damarlarına girmiş olan bu teşkilat, nereye gidilebiliyorsa oraya gitmiş, Türk bayrağını dikmiş ve ülkenin bayrağını dalgalandırmış. Ülkenin hizmet trafiğini artırmış. Vatandaşın ayağına gitmiş. Bizim 3 yıl önce başlattığımız bu dönüşüm programındaki en önemli parametrelerden birisi de paradigma değişikliğine giderek, vatandaşın ayağına hizmeti götürme gibi bir prensiple yola çıkmaktı. Çok şükür bugün işte mobil araçlarımızla, mobil teknemizle, inşallah yakında alınacak uçaklarımızla bu ülkenin her noktasına, vatandaşın ayağına en ileri gitme standartını taşıyacak bir noktaya gelmiş olacağız."



Ulaşılabilir olmanın, PTT'nin elindeki en büyük güç olduğunu ifade eden Bozgeyik, "2023 hedefleri içine koymuş olduğumuz 15 bin iş yerine ulaşma hedefini, hızla 2018 yılında da planladığımız ölçekte değerli arkadaşlarım gerçekleştirdi." dedi.



"PTTmatik sayısını 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz"



Bozgeyik, 3 bin 445 olan PTTmatik sayısını bu yılın sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"2019 yılı itibarıyla, teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracağız. Vatandaşın ayağına sınırsız hizmet taşımayı prensip edinen PTT olarak, PTT kartların kullanımını 2019 yılı itibariyle yaklaşık 4,9 milyon yeni müşteriye ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımız tek kart ile tüm yurtta toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. 2019 yılı içinde pilot uygulama kapsamında, en az 2 ilde Türkiye Kart ve Mahsuplaşma Merkezini devreye alacağız. 2019 sonu itibarıyla proje 30 şehrimizde yaygınlaşacak."



Azerbaycan Postası ile e-ticaret alanında iş birliğine dönük altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve kurulumu 2019'da tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Bozgeyik, "Farklı ülkelerin posta idareleriyle yaptığımız bu ve benzeri ortak çalışmalarla ülkemizin ihracatına da katkıda bulunuyoruz. Yeni ülkelerle iş birlikleri de gündemimizde. e-ticaret alanındaki etkinliğimizi, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak pekiştiriyoruz." diye konuştu.



Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve 81 ilin PTT Başmüdürü katıldı.

