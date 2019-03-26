Son Dakika Haberleri: Ptt, Kırşehir'de Aşıkpaşa PTT Şubesini Açtı

Ptt, Kırşehir'de Aşıkpaşa PTT Şubesini Açtı

1 saat önce

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Kırşehir Ahi Evran Mahallesinde 'Aşıkpaşa PTT Şubesi'ni açtı.

Ptt, Kırşehir'de Aşıkpaşa PTT Şubesini Açtı, System.String[]
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Kırşehir Ahi Evran Mahallesinde 'Aşıkpaşa PTT Şubesi'ni açtı.

PTT Genel Müdürlüğü, Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak 'Aşıkpaşa PTT Şubesi' adıyla yeni bir şube açılışı yapıldı.

Ahi Evran Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösterecek şubede; kargo, posta ve bankacılık işlemleri yapılabilecek. Yeni açılan mahalle şubesi ile halka daha hızlı hizmet verilmesinin yanı sıra merkez PTT Şubesinde de iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Merkez, Posta, PTT, Kırşehir, Güncel
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