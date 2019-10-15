Son Dakika Haberleri: PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın hırsızlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın hırsızlar kamerada

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın hırsızlar kamerada

2 saat önce

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın hırsızlar kamerada PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdiKOCAELİ - PTT Kocaeli Başmüdürünün evine girerek hırsızlık yapan kadın, aylar sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın hırsızlar kamerada

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdi

KOCAELİ - PTT Kocaeli Başmüdürünün evine girerek hırsızlık yapan kadın, aylar sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların binalara girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Haziran'da PTT Kocaeli Başmüdürü Adanan Sert'in evine gündüz vakti giren 2 kadın, ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Zili çalarak içeride kimsenin olmadığını tespit edip özel aparatlarla kapıları açan kadınlar, İzmit ilçesinde bulunan bir evden daha ziynet eşyası çaldı. Toplam 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadınlar daha sonra kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemelerde, 2 hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Aylar sonra yakayı ele verdi

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, evlere giren şahısların A.A. ve F.K. olduğu belirlendi. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, A.A.'nın Gebze'de yaşadığı evi tespit etti. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen A.A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler güvenlik kamerasına takıldı

Öte yandan, A.A. ve F.K.'nın evlere girme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda şahısların siteye girdikleri görülüyor. Sitede bulunan bir apartmana giren şahıslar, bir süre apartmanda kaldıktan sonra tekrar dışarı çıkıyor.

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın hırsızlar kamerada

Kocaeli, PTT, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın hırsızlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]