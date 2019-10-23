PTT kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü İzmir'de kutlandı

PTT'nin kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene PTT mensupları katıldı.

PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, burada yaptığı konuşmada, kurumlarının 43 bini aşkın çalışanı ile vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

PTT'nin bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hızla devam ettiğini kaydeden Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için, güçlü geleneğinden beslenerek çalışmalarını sürdürüyor. PTT 'Güçlü Türkiye'nin Yenilenen PTT'si' sloganıyla 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor."

Törenin ardından Pasaport PTT şubesinde, 179 sıra numarası alan müşteri Türkan Can'a hediyeler verildi.