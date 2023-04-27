PTT memurlarını taşıyan otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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PTT memurlarını taşıyan otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

27.04.2023 11:37
PTT memurlarını taşıyan otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Samsun'da PTT memurlarını taşıyan otomobil 400 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada PTT çalışanlarından Yasin Bedir olay yerinde hayatını kaybederken Salih Kuru da ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Kuru idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 400 metre boyunca şarampole yuvarlanan araçta, direksiyon başındaki Salih Kuru (36) ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Yasin Bedir (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

KURBANLIK BAKMAYA GİDİYORLARDI

Kazada ölen Yasin Bedir ile yaralanan Salih Kuru'nun PTT İlkadım Dağıtım Şubesi'nde memur olarak görev yaptıkları, birlikte Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallelerine kurbanlık hayvan bakmaya gidip geri dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PTT memurları 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı
PTT memurları 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Kaynak: İHA
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Tekkeköy, Samsun, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PTT memurlarını taşıyan otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: PTT memurlarını taşıyan otomobil 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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