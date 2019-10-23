Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Güncel PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Siirt'te, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Siirt'te, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı.


Siirt Şubesinde düzenlenen etkinlikte, işlem yaptıran 179. müşteriye günün anısına basılan pul hediye edildi.


PTT Siirt Başmüdürü Abbas Akdeniz, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulundu.


Akdeniz, 23 Ekim 1840 yılından bu yana PTT'nin gelişen teknoloji ile sürekli kendini yenilediğini aktararak, vatandaşlara kesintisiz hizmet verildiğini kaydetti.


PTT'nin 179. müşterisi Abdulaziz Amuştekin de birçok işlem için PTT'yi tercih ettiğini belirterek, verilen hizmetten memnun olduklarını aktardı.

Akdeniz, Siirt, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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