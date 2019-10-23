Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Güncel PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da tören düzenlendi.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da tören düzenlendi.


PTT Çankırı Şubesi'nde düzenlenen törende, işlem yaptıran 179. müşteri Aysel Sağlam'a Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner ve PTT Çankırı Başmüdürü Nuri Karaca tarafından hediye verildi.

Karaca, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin 179'ncu yaşını kutladığını söyledi.

PTT'nin bir dünya markası olma yolunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Karaca, "Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor." diye konuştu.

Abdullah Aslaner, Çankırı, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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