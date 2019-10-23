PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da tören düzenlendi.



PTT Çankırı Şubesi'nde düzenlenen törende, işlem yaptıran 179. müşteri Aysel Sağlam'a Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner ve PTT Çankırı Başmüdürü Nuri Karaca tarafından hediye verildi.

Karaca, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan PTT'nin 179'ncu yaşını kutladığını söyledi.

PTT'nin bir dünya markası olma yolunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Karaca, "Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor." diye konuştu.