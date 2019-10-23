Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Güncel PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

41 dakika önce

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaman'da tören düzenlendi.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaman'da tören düzenlendi.


Karaman şubesinde düzenlenen törende, işlem yaptıran 179. müşteri Jandarma Er Abdulkerim Akbaba'ya çeşitli hediyeler takdim etti.


PTT Karaman Başmüdürü Faik Göksuçukur, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT A.Ş'nin, bu yıl 179. yaşını kutladığını söyledi.


İki asra yaklaşan tecrübesi ile vatandaşlara hizmet veren PTT A.Ş.'nin, bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Göksuçukur, şunları kaydetti:


"Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT, hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye'nin her köşesine daima hizmet götürmeyi ilke edinen PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini sürdürüyor."

Türkiye, Karaman, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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