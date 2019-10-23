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PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, Edirne'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, Edirne'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra PTT Edirne Başmüdürü Bülent Uğurtepe, anıta çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Saraçlar Caddesi'ndeki şubeye gelen 179. müşteri Nazmi Özçarıkçı'ya PTT Edirne Başmüdürü Uğurtepe tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan pul kartelasından hediye etti.

Özçarıkçı da PTT'nin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek Uğurtepe'ye teşekkür etti.

Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Edirne, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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