PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, Edirne'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra PTT Edirne Başmüdürü Bülent Uğurtepe, anıta çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Saraçlar Caddesi'ndeki şubeye gelen 179. müşteri Nazmi Özçarıkçı'ya PTT Edirne Başmüdürü Uğurtepe tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan pul kartelasından hediye etti.

Özçarıkçı da PTT'nin çalışmalarından memnun olduğunu belirterek Uğurtepe'ye teşekkür etti.

Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.