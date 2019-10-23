PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında PTT Karabük Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen PTT'ye ait araçlar, konvoy halinde şehir turu yaptı.

PTT Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas, PTT Karabük Merkez Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, PTT'nin iki asra yaklaşan tecrübesiyle vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

PTT'nin 179. yılında bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Elmas, "Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veren PTT AŞ 179 yıllık bilgi ve birikimiyle geleceğe ışık tutuyor." dedi.

Elmas, 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktasıyla büyük bir aile olan PTT teşkilatının, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Karabük'te 20 iş yerinde 154 personel ve 37 araçla hizmet sunduklarını dile getiren Elmas, "PTT olarak müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli hizmet sunmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Toplantının ardından Elmas, PTT Karabük Merkez Müdürlüğünde e-devlet şifresi almak üzere 179. numarayı alan Yasemin Bayram Kalaz'a, 179. kuruluş yıl dönümü anısına hediye verdi.

Etkinlikler kapsamında Başmüdür Elmas ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.