Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Güncel PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü

31 dakika önce

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PTT Kadirli Müdürü İbrahim Boran ve beraberindeki kurum çalışanlarını kabul etti.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PTT Kadirli Müdürü İbrahim Boran ve beraberindeki kurum çalışanlarını kabul etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.


Boran, kurumlarının çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek, 179. kuruluş yıl dönümü anısına Arık'a çiçek takdim etti.

Ahmet Arık, Kadirli, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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