PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü
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Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PTT Kadirli Müdürü İbrahim Boran ve beraberindeki kurum çalışanlarını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PTT Kadirli Müdürü İbrahim Boran ve beraberindeki kurum çalışanlarını kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arık, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.
Boran, kurumlarının çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek, 179. kuruluş yıl dönümü anısına Arık'a çiçek takdim etti.
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