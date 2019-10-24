Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. Kuruluş Yıl Dönümü
Son Dakika Güncel PTT'nin 179. Kuruluş Yıl Dönümü

PTT'nin 179. Kuruluş Yıl Dönümü

46 dakika önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Posta ve Telgraf Teşkilatı Başmüdürü Serhat Çelikcan'ı makamında kabul etti.

PTT'nin 179. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]

Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Posta ve Telgraf Teşkilatı Başmüdürü Serhat Çelikcan'ı makamında kabul etti.

Çelikcan, PTT'nin 179. kuruluş yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, kurumun çalışmaları hakkında ve yıl dönümü kutlama etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Vali Civelek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllar haberleşme ve iletişimi sağlayan PTT'nin ve tüm PTT çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PTT'nin önemli ve köklü bir kuruluş olduğunu belirten Civelek, kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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