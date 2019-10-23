Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü Banaz'da kutlandı
Son Dakika Güncel PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü Banaz'da kutlandı

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü Banaz'da kutlandı

5 dakika önce

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü Banaz'da kutlandı.

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü Banaz'da kutlandı, System.String[]

PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü Banaz'da kutlandı.

PTT Banaz Şubesi'ndeki etkinliğe Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Karadağ, Banaz Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar, Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Uşak PTT Başmüdürü İsmail Ertaş, Banaz PTT Müdürü Zeynep Çakar ve protokol üyeleri katıldı.

Uşak PTT Başmüdürü İsmail Ertaş, burada yaptığı konuşmada, kurumun yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

PTT'nin hizmetlerini 179 yıldır aralıksız devam ettirdiğini aktaran Ertaş, şöyle dedi:

"Kuruluşumuz teknolojideki son gelişmelere uyum sağlayarak büyük bir atılım kaydetti. PTT bir dünya şirketi olma yolunda büyük adımlar atmaktadır. 179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT'nin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne yön veriyor. PTT, 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyor."

Konuşmaların ardından 179. yıl için hazırlanan pasta kesildi.

Banaz, Uşak, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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