PTT'nin 179. yılı kutlanıyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, PTT'nin 179 yıldır kaliteli ve sorunsuz hizmet verdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT Başmüdürü Mehmet Kani Gümüşoğlu ve beraberindeki heyet Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, en köklü kuruluşlardan PTT'nin kurulduğu günden beri çağın gereklerine uygun olarak yapısını ve hizmetlerini sürekli geliştirdiğini aktardı.

PTT'nin 179 yıldır kaliteli ve sorunsuz bir şekilde hizmet verdiğini vurgulayan Akın, "PTT, köklü geçmişinin verdiği tecrübe ve birikimiyle ülkemizin her köşesinde milletimize hizmet sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

PTT Başmüdürü Gümüşoğlu ise 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.