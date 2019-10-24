Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. yılında Marmaris PTT Merkezi Müdürü unutulmadı!
Son Dakika Güncel PTT'nin 179. yılında Marmaris PTT Merkezi Müdürü unutulmadı!

PTT'nin 179. yılında Marmaris PTT Merkezi Müdürü unutulmadı!

1 saat önce

179.yılı dolayısıyla Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır , Marmaris PTT Merkezi Müdürü Seher Uslu'yu ziyaret ettiler.

PTT'nin 179. yılında Marmaris PTT Merkezi Müdürü unutulmadı!, System.String[]

23 ekim 1840 yılında İstanbul Valide Sultan Camii avlusunda kurulan o zaman ki adıylaPostahane-i Amire olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün, kuruluşunun 179.yılı dolayısıyla Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır , Marmaris PTT Merkezi Müdürü Seher Uslu'yu ziyaret ettiler.

Hergün gelişen teknolojinin PTT'ye yansıması ve işleyiş konusunda bilgi alan Başkan Osman Ülgen "Her zaman yeniliği ve daha iyiyi arayan bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam eden PTT, son dönemde memnuniyet verici bir performansla büyüdü. Teknolojikgelişmelere uyum sağlayarak ülkemize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için emek sarf eden, her kademede ki tüm PTT çalışanlarına teşekkürlerimizisunarız. Güçlü Türkiye'nin yenilenen PTT'sinin kuruluşunun 179.yılı kutlu olsun."diyerek, PTT Merkezi Müdürü Seher Uslu'yu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Seher Uslu, AK Parti, Marmaris, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:25 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti döneminde Atakum Belediyesi'ne 37,5 ton et satan firma iflas etti
Şehir hastanesi projesinin iptal edilmesi İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanını zora soktu AK Partili Muş, yeni vergi düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Konaklama vergisi geliyor İngiltere'de kamyonun içinde bulunan 39 cesedin Çin uyruklu olduğu açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:13:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PTT'nin 179. yılında Marmaris PTT Merkezi Müdürü unutulmadı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]