PTT'nin 180'inci kuruluş yıl dönümünde 180'inci müşteriye katalog hediyesi - Son Dakika

MUŞ'ta PTT'nin 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında bugün 180'inci müşteriye PTT'nin kataloğu hediye edildi.

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT A.Ş.'nin 180'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle kısıtlı kutlandı. Kutlamalar kapsamında Merkez PTT binasında bugün 180'inci müşteri olan Ömer Tuğral'a Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak tarafından birtakım hediyeler verildi. Tuğral'ı tebrik ederek, hediyesini veren Ocak, "Bugün PTT'in 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. PTT teşkilatı olarak, iki asra dayalı olan tecrübemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu özel güne istinaden bizler de bu anlamlı günün hediyesini vermek istiyoruz. 180'inci kuruluş yıl dönümünde geriye dönük mücadelemizi belli noktalarını taşıyan ve içerisinde ilk gün zarflarımız vardır. Bu ilk gün zarflarımız özellikle Milli mücadelenin 180'inci yıl zarfı gibi. PTT'nin geriye dönük yapmış olduğu anısını taşıyan kataloğumuzu 180'inci müşterimize vermek istiyorum. Hizmetlerimizi daha iyi ve daha güzel sunulması yolunda da çaba sarf eden ve burada en güzel hizmeti sunan PTT çalışanlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum.180'inci yıl dönümümüzün milletimize, devletimize çalışanlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.Mektup göndermek üzere geldiği postanede 180'inci müşteri olan Ömer Tuğral, "Bugün postanenin 180'inci yıl dönümü olduğunu bilmiyordum. PTT görevlileri yanıma gelip 180'inci müşteri olduğumu söyledi ve müdür bey de bunun için bir hediye verdi. Artık PTT'nin yıl dönümünü unutmayacağım. Bu anlamlı günün parçası olmak benim için gurur verici oldu. PTT'de çalışan tüm personelin günü kutlu olsun" dedi.