PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Muş'ta PTT'nin 180. kuruluş yılı dolayısıyla gişede işlem yapmak için sıraya giren 180'inci müşteriye katalog hediye edildi.

Muş Posta ve Telgraf Teşkilatı Başmüdürü Fahri Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki asra yakın tarihini tecrübisiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuran PTT'nin yenilikçi bakış açısıyla hizmet çeşitliliğini sürdürdüğünü söyledi.

PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Posta, telgraf havale, kargo ve lojistik sektörünün yanı sıra bu gün bilgiyi anında paylaşılabilen, küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimizi teknolojik alt yapımızla güçlendirirken, ayni zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyoruz. Uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz."

Ocak, daha sonra gişede işlem yapan 180'inci müşteriye PTT'nin kataloğunu hediye etti.