PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye albüm hediye edildi - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye albüm hediye edildi

23.10.2020 13:17

Gaziantep'te PTT'nin 180. kuruluş yılı dolayısıyla 180'inci müşteriye "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" albümü hediye edildi.

Gaziantep'te PTT'nin 180. kuruluş yılı dolayısıyla 180'inci müşteriye "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" albümü hediye edildi.

PTT Gaziantep Başmüdürü Zekai Özkan, başmüdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, posta nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT Anonim Şirketinin 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran PTT olarak yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımları, kaliteli ve güven anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak posta, kargo, lojistik, e-Ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan, gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde 'gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak' ilkesini Türkiye'nin her köşesinde hayata geçiriyoruz."

Özkan, konuşmaların ardından PTT'nin 180. kuruluş yılı dolayısıyla 180'inci müşteri olan 35 yaşındaki Veysiye Yener'e, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" konulu albüm hediye etti.

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye albüm hediye edildi
PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye albüm hediye edildi
PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye albüm hediye edildi
PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye albüm hediye edildi

Gaziantep, Posta, Milli, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye albüm hediye edildi - Son Dakika

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