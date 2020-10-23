PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

PTT Edirne Başmüdür Vekili Metin Şarkucu, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin 2 asra yakın tarihiyle geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olduğunu söyledi.

PTT'nin her zaman hizmetlerine devam ettiğini belirten Şarkucu, şunları kaydetti:

"Kurumumuz bugün ülkemizde posta, telgraf, kargo, lojistik ve PTT Bank hizmetlerine devam etmektedir. Posta hizmetlerinin yanı sıra kurumumuz global dünya pazarında da ilgilendiği alanlarda hedeflerine ilerlemektedir. Dünyada ve ülkemizde posta teşkilatlarının önemi bir kez daha pandemi döneminde anlaşılmıştır.

Bu dönemde biz PTT ailesi olarak mesai saati gözetmeksizin halkımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kurumumuz bu yıl da posta konsey üyeliğini devam ettirdiği için ülkemizi her alanda gururla temsil etmeye devam ediyor. Bizler PTT ailesi olarak 2023 hedeflerine ilerlemek için elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz."

PTT Edirne Şubesinde ise işlem yaptıran 180. müşteri Büşra Kuru'ya "Milli mücadelenin 100. yılı" zarfları hediye edildi.