PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.

PTT Niğde Şubesinde düzenlenen törende, işlem yaptıran 180. müşteriye "Milli mücadelenin 100. yılı" zarfları hediye edildi.

PTT Niğde Başmüdürü Bedri Evran, gazetecilere, PTT'nin 23 Ekim 1840 yılında posta nezareti altında kurulduğunu, 180 yıldır kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Niğde'de bu hizmeti 120 personel, 6 merkez müdürlüğü, 12 şube, 1 gezici araç, 22 acente olmak üzere 41 iş yerinde hizmet verdiğini belirten Evran, "Niğde kırsalında belde ve köylerde hiçbir banka şubesinin olmadığı 25 belde ve yerleşimde sadece PTT vardır. Yani PTT olarak hizmeti vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Bu nedenle özellikle PTT'nin kuruluşunun 180'inci yılı öncelikle ülkemize, milletimize ve Niğde'mize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

PTT'nin 180. müşterisi Hülya Bayram da PTT'nin hizmetlerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.