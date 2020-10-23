PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

23.10.2020 13:35
PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı, System.String[]

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.

PTT Niğde Şubesinde düzenlenen törende, işlem yaptıran 180. müşteriye "Milli mücadelenin 100. yılı" zarfları hediye edildi.

PTT Niğde Başmüdürü Bedri Evran, gazetecilere, PTT'nin 23 Ekim 1840 yılında posta nezareti altında kurulduğunu, 180 yıldır kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Niğde'de bu hizmeti 120 personel, 6 merkez müdürlüğü, 12 şube, 1 gezici araç, 22 acente olmak üzere 41 iş yerinde hizmet verdiğini belirten Evran, "Niğde kırsalında belde ve köylerde hiçbir banka şubesinin olmadığı 25 belde ve yerleşimde sadece PTT vardır. Yani PTT olarak hizmeti vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Bu nedenle özellikle PTT'nin kuruluşunun 180'inci yılı öncelikle ülkemize, milletimize ve Niğde'mize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

PTT'nin 180. müşterisi Hülya Bayram da PTT'nin hizmetlerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Milli, Tören, Niğde, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt         
14:10
FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir         
13:57
BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı         
13:04
Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Rus otel sahibi 15 kişilik grupla basıp kiracısına işkence yaptı Rus otel sahibi 15 kişilik grupla basıp kiracısına işkence yaptı         
10:54
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir         
09:57
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 14:19:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei