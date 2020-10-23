PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümünde 4180. müşteriye hediyeler verildi - Son Dakika

PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümünde 4180. müşteriye hediyeler verildi

23.10.2020 14:55
PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümünde 4180. müşteriye hediyeler verildi, System.String[]

Kütahya'da, PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gişe işlemi yaptıran 4180. müşteriye hediyeler verildi.

Kütahya'da, PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gişe işlemi yaptıran 4180. müşteriye hediyeler verildi.

Kütahya PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru, hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en eski ve en köklü kurumlarından olan PTT'nin 180. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını söyledi.

PTT'nin geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kurduğunu anlatan Özdoğru, şunları kaydetti:

"Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan, gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde 'gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak' ilkesini Türkiye'nin her köşesinde hayata geçiriyoruz."

Özdoğru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde PTT'nin büyük bir özveri ile çalıştığını sözlerine ekledi.

Daha sonra sıramatikten 4180 numaralı fişi alan Halil İbrahim Arhan ve oğlu Metin Arhan'a hediyeler verildi.

Kütahya, Türkiye, Gişe, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümünde 4180. müşteriye hediyeler verildi - Son Dakika

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