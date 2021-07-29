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PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası - Son Dakika

PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası

29.07.2021 16:50
PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası, System.String[]

PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği ve PTT gişelerinden para dağıtıldığı yönündeki haberler bazı sitelerde yer alırken, PTT A.Ş tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

PTT AŞ, "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği" ve "PTT gişelerinden para dağıtıldığı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

PTT GİŞELERİNDEN PARA DAĞITILDIĞI İDDİASI YALANLANDI

Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İTİBAR EDİLMEMESİ UYARISINDA BULUNULDU

Vatandaşları yanıltarak internet sitelerine giriş sayılarını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan paylaşımda, "Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler, resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası

PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'nin başvuru yapan herkese kredi verdiği iddiası - Son Dakika


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