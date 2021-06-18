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PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika

PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı

18.06.2021 20:22
PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı, System.String[]

PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı PTT'de elektrikli scooter dönemi başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da düzenlenen PTT Elektrikli Scooter Lansmanı'na katıldı.

PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı

PTT'de elektrikli scooter dönemi başladı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da düzenlenen PTT Elektrikli Scooter Lansmanı'na katıldı. Bakan Karaismailoğlu bugünden itibaren İstanbul'da PTT dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli scooter ile yapacağını açıkladı.

Türkiye'nin en köklü kurumlarından PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen PTT Elektrikli Scooter Lansmanı'ndan sonra PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı. Düzenlenen lansman toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu bugünden itibaren İstanbul'da PTT dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli scooter ile yapacağını açıkladı.

Düzenlenen lansman toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanı yük, insan ve veri ulaştırmada mükemmel bir altyapı sağlamaktır. Türkiye'nin imarı ve inşasına devam ederken, bir yandan da insana dokunduğumuz PTT gibi köklü kurumumuzun çağın gereklerine uygun olarak dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Özellikle, dijitalleşmeyi, mobiliteyi tüm iş alanlarımızda yaygınlaştırmak ve hızlandırmak, dünyada ve bölgemizde lojistik gücümüzü artırmak, ülke sathında ulaşım ve haberleşmede akıllı bir hareketliliği tesis etmek odağında çalışıyoruz. Bugüne kadar atılan adımlar, projelerimiz, eylem planlarımız, yatırımlarımız kadar, köklü hizmet markalarımız da bu önemli misyonu yerine getirmede en önemli dayanağımızdır." dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu konuşmasının devamında, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimindeki baş döndürücü hız malumunuz. Hayatın her alanında etkisi olan bu gelişim, konfor ve kolaylığı, erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu da beraberinde getiriyor. Bu minvalde, toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde de yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemin başlıklarını şu kavramlar altında toplayabiliriz: Verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirerek, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün de çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli scooter kullanımının, artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdelemek için bir aradayız" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı olarak vatandaşların hizmetteki yaşam kalitesini artırdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2007 yılında nüfusumuzun %70'i il ve ilçelerde yaşarken; bugün bu oran%93'e yükselmiş durumda yani, 78 milyonu aşkın vatandaşımızdan bahsediyoruz. Bu değişim yanında elbette ulaşım ve lojistik hizmetleri, etkili sağlık hizmetleri, gelişmiş eğitim hizmetleri ve benzeri tüm konularda yeni ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Hızla gelişen ve büyüyen şehirler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojiler, kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosistemini de değişime uğratıyor. Büyükşehirlerimizde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla görüyoruz. Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz" dedi.

PTT'de çevreci bir politika sergilediklerini ifade eden Bakan Adil Karaismailoğlu, "Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır. Büyükşehirlerimizde ve özellikle gençlerimiz arasında kullanımı yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve e-skuter gibi mikro hareketlilik araçlarının dağıtım hizmetlerinde de kullanılmaya başlanması, karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak vatandaşlarımızın çok daha hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlayacaktır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında, "Yaptığımız çalışmalarla şehirlerimizin çehresinin güzelleştiğini, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseldiğini ve milletimizin geleceğe çok daha güvenle baktığını belirtmek istiyorum. Şehirlerimizi birbirine bağlayan altyapı yatırımlarımız ile vatandaşlarımıza istihdam sağlarken; ticaretten turizme, bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturuyoruz. Üretim kapasitesini ve ekonomik hacmini genişleten özel sektörümüz ise yurt içinde ve yurt dışında kurduğu iş birlikleriyle etki alanını artırıyoruz. Yeni ürün, hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz" diye konuştu.

PTT'nin vatandaşa uzattığı eli olduğunu söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle tüm dünyada birçok sektör zorlu bir sınavdan geçiyor. Bu süreçte yaşanan yüksek maliyetlere rağmen vatandaşlarımıza hem kesintisiz olarak hem de kaliteden ödün vermeden hizmet sunma anlayışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliklerimiz arasında yer aldı. Bu anlayışla hizmet sunan kurumlarımızdan biri de geçmişten bugüne; bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda yenilikçi çözümleriyle milletimize hizmet eden Posta ve Telgraf Teşkilatımız'dır. İçinde bulunduğumuz tüm koşullara rağmen, hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren PTT'miz, adeta Devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu." şeklinde ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının sonunda, "Vatandaşlarımıza; konutta maaş, sosyal yardım ve destek ödemelerini büyük bir disiplin ve özveri ile yerine getiren PTT, "gidilmeyen yere gitmek" hedefi doğrultusunda, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı bin 205 yerleşim yerinde hizmet veriyor. Ülkemizin hemen her noktasında yer alan 4 bin 602 iş yeri, 42 bin 194 personeli ile posta, kargo, bankacılık, e ticaret, lojistik ve filateli alanlarında milletimize kaliteli, hızlı, ekonomik ve güvenilir hizmetler sunuyor. Her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren, gelecek nesiller için geçmişin en güvenilir tanıklarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatımız, uluslararası alanda imza attığı çalışmalarla da ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bu düşüncelerle özellikle pandemi sürecinde üstün hizmet anlayışı ile görev yapmış olan ve her daim başarılı hizmetler sunarak özveri ve azimle çalışan PTT Ailemizin her bir ferdine canı gönülden teşekkür ediyorum. E skuter'ları kullanacak arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olsun. Sektöre örnek olacak bu yeniliğe öncülük eden PTT Ailesi'ni tebrik ediyor, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı
PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı
PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı
PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı

Adil Karaismailoğlu, Elektrikli scooter, İstanbul, PTT, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları İstanbul'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika


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